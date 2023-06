Vasco Rossi a Palermo: "Ci torno dopo 18 anni, felice di riaprire il Barbera al rock"

"Finalmente a Palermo! Ci torno dopo 18 anni!". Con poche parole Vasco Rossi saluta con un post su Facebook i fan palermitani in occasione del doppio-concerto che domani e dopodomani porterà la musica del Komandante al Barbera, dopo tanti anni di assenza dai grandi eventi.

"L'ultima volta ci sono stato nel 2005 al Velodromo Borsellino - dice ancora il Blasco - mentre allo stadio Barbera, detto anche La Favorita, sono stato... nel 1985 durante il tour 'Cosa succede in città', poi non ho potuto andarci più perché non era disponibile e quest'anno sono felice di riaprirlo al rock! Evviva!!!".