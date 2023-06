La combriccola di Vasco a Palermo, anche Lagalla tra i fan: "Ti aspettiamo per una nuova alba (chiara)"

Un bagno di folla lungo due giorni. Al Barbera è esplosa la combriccola del Blasco. In migliaia, di ogni età, da ogni parte dello Stivale, si sono ritrovati allo stadio per due serate magiche. Dopo il doppio concerto di Vasco Rossi adesso l'obiettivo di Palermo è far diventare appuntamenti di questo calibro quasi un'abitudine e non casi isolati. E adesso iniziano a girare voci su tentativi di portare al Barbera un grande artista straniero. Vasco ha fatto riaprire lo stadio ai concerti dopo 25 anni. E la risposta è stata ottima.

Tra i fan del Blasco anche il sindaco Roberto Lagalla che qualche ora prima del concerto ha incontrato il rocker. I due si sono abbracciati, poi il primo cittadino è andato a sistemarsi sugli spalti. Da lì ha scattato anche diverse foto durante il concerto.

Adesso Lagalla commenta (con diverse citazioni che dimostrano una profonda conoscenza della "materia"): "Vasco, in queste due serate allo stadio Renzo Barbera hai fatto cantare e divertire una bella “Combriccola” di oltre 70 mila persone arrivate da ogni parte d’Italia. Una festa di due giorni, un “Rock’n roll show” di cui ha beneficiato la città".

"E ogni volta - dice Lagalla - che ripenseremo ai tuoi concerti, ti ricorderemo sempre come la rock star che ha riaperto lo stadio ai concerti dopo 25 anni. Ti aspettiamo presto, Vasco. Noi, intanto, continueremo a lavorare affinché Palermo, dopo anni di tramonto, possa Vivere una nuova “Alba (Chiara)”.