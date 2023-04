Zen, Varrica alla manifestazione degli edili: "Subito la gara d'appalto per il Baglio Mercadante"

Mettere a gara i 57 milioni per la riqualificazione delle periferie e realizzare, tra gli altri, i "tanti progetti attesi dallo Zen" come, per esempio, il centro di aggregazione Baglio Mercadante. A dichiararlo il deputato regionale del M5S, Adriano Varrica, che oggi ha preso parte alla manifestazione degli edili di Fillea Cgil e Feneal Uil proprio nella Zona di espansione nord della città di Palermo, una delle cinque piazze scelte dai sindacati per la mobilitazione nazionale contro il nuovo Codice degli appalti, in vigore da luglio, e le novità sul Superbonus.

Il deputato regionale è "tra i promotori - si legge in una sua nota - del percorso che ha contributo a sbloccare le risorse regionali attese da oltre 30 anni e che oggi intende garantire continuità alla strada intrapresa. Massimo sostegno - prosegue - alla mobilitazione nazionale dell’edilizia 'Fai la cosa buona'. Ringrazio Cgil e Uil per aver dato un messaggio forte di presenza sul territorio in un quartiere importante per Palermo come lo Zen che chiede le attenzioni e il rispetto che merita".

"Assieme a parecchie delle persone e delle organizzazioni oggi in piazza - aggiunge il deputato regionale - mi sono battuto per sbloccare nel 2021 i 57 milioni per la riqualificazione di Zen, Sperone e Borgo Nuovo. Da questa piazza rilancio la richiesta già fatta qualche giorno fa al Comune di Palermo in audizione all'Ars di mettere subito a gara i lavori per il Baglio Mercadante e di procedere allo sblocco dei percorsi relativi a tanti progetti attesi dallo Zen da troppo tempo, cioè quelli relativi alla scuola Sciascia, alla nuova materna in via Patti, alla riqualificazione di via Carosio e di piazza Zappa. L'Amministrazione ascolti il grido di questo quartiere. Tutti siamo a disposizione per dare una mano a raggiungere il risultato".