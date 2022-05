VIDEO | Cantieri navali, le spettacolari immagini del varo di una nave

Non si tratta dell’intera imbarcazione da crociera bensì di un troncone di circa 3.700 tonnellate, su cui hanno lavorato le tute blu nello stabilimento palermitano, ora diretto a Monfalcone, in Friuli. Fa parte di una nave in costruzione ad Ancona. La "cerimonia" è stata accompagnata dalle sirene dei cantieri navali e dalle note di "Con te partirò"

Terminate le operazioni è intervenuto con una nota il sindaco Leoluca Orlando: "Un altro importante varo che è segno della vitalità e del ruolo sempre più centrale dei cantieri navali - ha detto - che si prepara ad essere non più cantiere di riparazione, trasformazione e allungamento di navi ma anche un cantiere di costruzione e varo di intere navi. Una realtà che è conferma del forte legame tra la città e il mare. Per questo rinnovo la richiesta di sblocco da parte del Governo nazionale dell’intervento sul bacino da 150 mila già finanziato ed esprimo un sentito ringraziamento alle maestranze rivolgendo auguri di buon lavoro per l'avvio, tra pochi giorni, della costruzione di una nuova nave che costituisce - ha concluso - una fondamentale occasione occupazionale e il prosieguo della stagione di sviluppo e crescita per la nostra città".