VIDEO | Variante inglese del Covid, l'Ordine dei Medici: "Non conosciamo gli effetti"

Il presidente Toti Amato risponde a PalermoToday sulle preoccupazioni per l'arrivo in Italia del nuovo ceppo del Coronavirus. "Spesso gli esperti hanno parlato di cose che non sapevano. Dobbiamo soltanto essere prudenti. Vaccino? Non risolverà il problema immediatamente"