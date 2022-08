Sfregiato murale di Paolo Borsellino opera di TvBoy, il presidente dell'Antimafia: "Non è una minc..."

Il murale di Paolo Borsellino realizzato dallo street artist di origini palermitane TvBoy in via Lungarini, in pieno centro storico, è stato sfregiato da ignoti. Qualcuno ha rigato il volto del giudice ucciso dalla mafia nella strage di via D'Amelio.

Il raid vandalico ha provocato la reazione sdegnata del presidente della commissione nazionale Antimafia, Nicola Morra. "Questa non è una semplice minchiata! Questa è l'opera di chi vuole dissacrare, di chi vuole essere blasfemo, empio", scrive in un post su Facebook.

"In un momento in cui gradualmente certi poteri tornano lentamente e inarrestabilmente in sella - continua Morra - offendere anche la sola immagine di Paolo Borsellino, ancor più grave perché questo avviene a Palermo, rappresenta l'intenzionale volontà di fare capire che la mafia sta prevalendo, aiutata dal diffondersi della cultura mafiosa. E se non c'è un'adeguata, ferma e sdegnosa dell'ipocrisia reazione, questi messaggi si moltiplicheranno. E poi, mi raccomando, tutti a celebrare il 19 luglio l'anniversario...".

Il murale dedicato a Paolo Borsellino è stato realizzato da TvBoy nello scorso mese di maggio, in occasione del trentennale delle stragi. Nel 2021 lo street artist, il cui vero nome è Salvatore Benintende, celebre in tutta Italia e anche in Spagna aveva "disegnato" Giovanni Falcone in via Serradifalco. Nei giorni scorsi, a Roma, un'altra opera che raffigura i due magistrati palermitani assassinati nel 1992 è stato imbrattato a Roma.