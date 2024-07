Vandalizzato il punto vendita Amat di via Ernesto Basile

Vandalizzato il punto vendita dell'Amat in via Ernesto Basile, accanto alla cittadella universitaria, dove c'è il capolinea degli autobus. Ignoti sono entrati nella notte - mentre Palermo celebrava il Festino - e hanno messo a soqquadro i locali. La scoperta è stata fatta stamattina. Sull'episodio indagano le forze dell'ordine. Da quantificare ancora l'entita esatta dei danni: i vandali non hanno risparmiato neanche i pc, i bagni e i distributori automatici di snack e bevande. Vetri in frantumi, distrutte sedie, arredi e sanitari. Una volta scoperto quanto accaduto gli investigatori hanno avviato le indagini per risalire al responsabile, nella speranza che le telecamere di videosorveglianza della zona possano aver ripreso chi ha commesso l'atto vandalico.