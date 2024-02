Vandalizzata e divelta un'insegna stradale dedicata a Peppino Impastato: "Fatto inquietante"

Vandalizzata e divelta un'insegna stradale di Carini dedicata a Peppino Impastato. A denunciare l'accaduto alla caserma dei carabinieri di Cinisi è stato Giovanni Impastato, fratello del giornalista ucciso dalla mafia il 9 maggio 1978. Un giovane avrebbe rinvenuto la targa in via Gaspare Cusumano, all'altezza del ponte autostradale del Carinese, e l'avrebbe consegnata poi al locale appartenente alla famiglia. La vicenda è stata resa nota sulla pagina Facebook della Casa Memoria Felicia e Peppino Impastato

"Un avvenimento inquietante - scrivono - che purtroppo ormai non è un fatto isolato". La targa, oltre a essere stata divelta, presenta inoltre un grande segno a forma di X sul cognome. "Non sappiamo - aggiungono - se si tratti di un atto intimidatorio o di un attacco diretto alla figura di Peppino o alle nostre attività, di certo non è la prima volta che le targhe dedicate a lui vengono colpite. Ci è sembrato giusto denunciare quanto accaduto".