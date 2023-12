L'amaro rientro a casa dopo la vittoria col Pisa, vandalizzata la Mustang del rosanero Coulibaly

Imbrattata con la vernice l’auto di un calciatore rosanero. Il giovane centrocampista del Palermo Mamadou Coulibaly, ghanese di 24 anni, ha denunciato ai carabinieri un atto vandalico che ha subito durante il weekend, mentre si preparava per la sfida casalinga contro il Pisa. Qualcuno avrebbe preso di mira la sua Ford Mustang, parcheggiata vicino casa sua in zona stadio, macchiando il cofano e la fiancata destra con una bomboletta spray.

Il calciatore senegalese, reduce dalla vittoria contro i toscani, si è presentato nella stazione Resuttana-Colli dove ha raccontato l’accaduto riferendo di non aver avuto problematiche o dissidi con nessun, non spiegandosi dunque il perché del gesto. I vandali però non avrebbero scritto nulla di specifico ma “solamente” macchiato la carrozzeria, senza lasciare alcun tipo di messaggio rivolto direttamente al numero 80 rosanero.

I carabinieri hanno raccolto la denuncia e acquisito le immagini riprese da alcune telecamere di videosorveglianza che avrebbero inquadrato i vandali durante il raid. Ancora in corso di quantificazione il danno che però risulta coperto da assicurazione.