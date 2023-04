Scuole sotto attacco, tre raid in pochi giorni: lezioni sospese per un giorno all'elementare Paulsen

In una scuola sarebbero entrati prendendo di mira i distributori di snack e bevande, in un'altra non avrebbero fatto nulla solo per la presenza delle telecamere mentre in una terza si sarebbero limitati a lasciare un "ricordino" maleodorante in un'aula. Istituti sotto attacco nel weekend appena concluso durante il quale sono stati registrati tre atti vandalici. Nel mirino il liceo artistico Michelangelo Buonarroti, l'elementare Paulsen e l'asilo Basile.

Gli ultimi due episodi, avvenuti la scorsa notte, hanno riguardato i due plessi dell'Istituto comprensivo Vittorio Emanuele III. Un gruppo di ragazzi, come ricostruito grazie alle telecamere, è entrato nella scuola Paulsen, zona Calatafimi. Dopo aver imbrattato l'area esterna, i giovani si sarebbero diretti verso una finestra, l'avrebbero forzata e poi sarebbero entrati. Mentre si aggiravano nella scuola, però, si sarebbero resi conto della presenza delle telecamere e avrebbero abbandonato i loro piani. "Le immagini - spiega la preside, Tiziana Dino - mostrano come i ragazzi, temendo di essere identificati, si siano tirati su i giubbotti per coprirsi il volto". A causa dell'incursione notturna, su cui indagano i carabinieri, sono saltate le lezioni e decine di bambini sono stati costretti a tornare a casa.

Nella stessa notte un gruppo di giovani - che potrebbero essere gli stessi della Paulsen - è entrato nel plesso dell'elementare Basile (che ai piani inferiori ospita anche alcune classi dell'istituto superiore Rutelli) ma, anche in questo caso, senza fare danni. Prima di andare via i vandali, forse non soddisfatti dall'intrusione, avrebbero defecato in un'aula e poi sarebbero andati via.

"Ci siamo sentiti violati. A questi giovani - afferma la preside Dino - voglio dire una cosa: la scuola è di tutti. Anche chi non la frequenta ha il dovere di tutelarla perché è un presidio di legalità. Devono capire che si tratta di un'istituzione che si pone l'obiettivo di garantire il futuro dei più giovani. Li invito dunque a essere più solidali con la comunità scolastica e il quartiere".

E' andata peggio invece alla scuola Michelangelo Buonarroti di via Casalini, a Uditore. I ladri, dopo aver forzato una finestra, sono entrati per rovistare nelle classi e scassinare i distributori di bevande e snack. Sul furto indagano gli investigatori della polizia che sono intervenuti insieme al personale della Scientifica per eseguire i rilievi e mettersi sulle tracce dei responsabili.