Vernice, schiuma e resti di cibo: vandalizzata la scuola Montalcini a Borgo Nuovo

Vernice colorata sui muri, schiuma bianca degli estintori, resti di cibo ovunque e materiale didattico distrutto. Raid vandalico all'istituto comprensivo Rita Levi Montalcini del quartiere Borgo Nuovo. A lanciare l'allarme sono stati i collaboratori scolastici che questa mattina hanno trovato le aule in questo stato.

"Un nuovo gravissimo atto vandalico - ha commentato il sindaco Leoluca Orlando e l'assessore alla Scuola Giovanna Marano - apparentemente compiuto unicamente per distruggere beni e per impedire che la scuola possa iniziare regolarmente. Non si spiega altrimenti quanto avvenuto al plesso Montalcini di Borgo Nuovo, dove ai danni anche all'impianto di videosorveglianza, non è seguito alcun furto. Un fatto inquietante che richiama all'impegno certamente tutte le istituzioni, compresi l'Ufficio scolastico regionale e il Governo nazionale, ma che allo stesso tempo richiede una risposta forte della comunità del quartiere, perché le vittime di questi atti criminali sono i bambini e le bambine di Borgo Nuovo".