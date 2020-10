Estintori svuotati, pareti imbrattate e vetri rotti: vandali in azione in una scuola materna

Hanno svuotato gli estintori, imbrattato con la vernice le pareti e rotto i vetri di alcune finestre. Vandali in azione alla scuola dell’infanzia Castronovo di via Libertà, a Bagheria. A dare l'allarme è stata la dirigente scolastica, Maria Grazia Pipitone che ha avvisato l'amministrazione comunale. Sull’episodio indagano i carabinieri, intervenuti anche con il personale del Reparto investigazioni scientifiche.

L'incursione, avvenuta nella notte tra martedì e mercoledì, ha costretto i piccoli studenti di 7 sezioni a tornare a casa. "L'Amministrazione comunale - dice il sindaco Filippo Maria Tripoli - esprime solidarietà e vicinanza a tutta la comunità scolastica della direzione didattica Bagnera e condanna questo vile atto che ha riguardato la scuola, un presidio di democrazia e legalità".

"Non solo condanniamo il gesto ma collaboreremo e utilizzeremo tutti i mezzi, in sinergia con le forze dell'ordine e con la scuola - aggiunge l'assessore Emanuele Tornatore -, affinché questi episodi possano non avvenire più. Non si tratta di un mero atto vandalico a un edificio ma un oltraggio fatto all'intera comunità bagherese".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La dirigente scolastica ha contattato una ditta specializzata per ripulire il tutto e permettere ai bambini di tornare a scuola il prima possibile ed evitare ulteriori disagi anche alle famiglie. "La ditta incaricata - si legge sera sul sito della Castronovo - inizierà i lavori per il ripristino dei luoghi, tra l’altro sanificati e puliti proprio ieri e l’altro ieri". Le lezioni dovrebbero riprendere regolarmente il 19 ottobre 2020.

Gallery