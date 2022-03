Vandali scatenati, danneggiata una decina di auto anche nella zona di via Cappuccini

Vandali scatenati anche nella zona di via Cappuccini. Come accaduto allo Sperone, in via Pecori Giraldi, un gruppetto di ignoti ha devastato una decina di macchine parcheggiate in largo Niccolò Longobardi, davanti alla scuola Cuore Immacolato di Maria, rompendo gli specchietti e causando danni per centinaia di euro ad ciascuno proprietario. A denunciare l’episodio è Salvo Lo Cascio, vicepresidente dell’associazione civica "Via Cappuccini": "Vogliamo più controlli da parte delle forze dell’ordine".