Vandali in azione alla parrocchia San Filippo Neri, il parroco: "Un'offesa per tutto lo Zen"

Hanno scavalcato di notte i cancelli, brindato e lasciato a terra bottiglie rotte sul sagrato. Poi hanno divelto alcune lastre di marmo e tagliato il tronco di alcune piante. Vandali in azione nella parrocchia di San Filippo Neri allo Zen. Tutto è avvenuto passata l'una e a denunciarne il fatto è stato lo stesso parroco, Giovanni Giannalia. "Lo stato in cui abbiamo trovato il sagrato della chiesa ma soprattutto la violenza e la stupidità con cui tutto è stato fatto ci ha lasciati sconvolti" ha detto.

L'atto vandalico è stato denunciato alle forze dell'ordine che adesso proveranno a risalire agli autori. "Tutto ciò avviene quando proprio lì accanto - spiega ancora - con tanta pazienza e buona volontà, avevamo messo mano a ripristinare le parti murarie deteriorate del sagrato e delle aiuole. Sembrava proprio di vedere il bene e il male contrapposti: da una parte lentamente si costruisce, e dall’altra velocemente si distrugge. Confido che i responsabili quanto prima vengano assicurati alla giustizia e invito quanti abbiano visto qualcosa a segnalarlo perché questo accada quanto prima".

Non una semplice bravata o del vandalismo, ma anche un sacrilegio sottolinea il parroco. "E' un'offesa a un’intera comunità e quartiere perché questo luogo rappresenta tutti noi. È qui, infatti, che battezziamo i nostri bimbi, li portiamo al catechismo, invochiamo l’aiuto del Signore e la sua grazia, piangiamo i nostri cari defunti, li affidiamo al Signore e cerchiamo nella sua promessa conforto. Quanto successo è uno sputo in faccia a ciascuno di noi, non solo a quanti credono in Dio ma anche a quanti credono in questo quartiere ci sia ancora speranza".

Padre Giannalia, così, si lascia andare a una riflessione. "Mi fa una grande pena vedere il degrado e l’abbandono che regna nel quartiere, ma ancora più pena mi fa vedere come ci si stia abituando a vivere in questo stato di decomposizione. E in uno stato di decomposizione morale, e soprattutto mentale, devono essere quanti hanno compiuto questi atti. Ma il punto più importante è che non è possibile che comandino loro. Se c’è gente che crede di fare questo, continuare a fare dell’altro e rimanere impunita, e se questo avviene davvero vuol dire che il mondo è proprio sottosopra. Capisco che affacciandosi alla finestra e guardandosi intorno uno qui possa davvero credere di vivere in un mondo sottosopra".

Così lo sprono a chi vive e abita allo Zen. "Accettare passivamente che questo rimanga così non è umano e men che meno cristiano - conclude -. Personalmente non ho nessuna intenzione di aspettare inerte che dei deficienti smantellino la chiesa anche perché vorrebbe dire essere più deficiente di loro. Chiedo perciò a tutta la comunità di far fronte comune nel difendere e promuovere questo luogo e questi spazi, che tra l’altro nel quartiere sono tra i pochi ambienti esterni a uso pubblico ad avere una parvenza civile. Per questo, e non solo per questo, comunico che da ora in poi sarà assolutamente interdetto l’uso giardino quando i cancelli sono chiusi. Nella speranza che quanto accaduto sia di stimolo a reagire e possa scuotere le nostre coscienze".