Piazza Giulio Cesare, furto negli uffici comunali dello Stato civile e della Reset

Raid notturno al Comune. Qualcuno è entrato la scorsa notte negli uffici dello Stato civile e della Reset che si trovano in di due diversi piani dell'edificio di piazza Giulio Cesare. I responsabili dell'incursione hanno messo a soqquadro numerose stanze, forzando cassetti e armadietti alla ricerca di qualunque cosa avesse anche il minimo valore, come per esempio il materiale di cancelleria, e anche i pochi soldi trovati legati ai pagamenti di certificati o altro ancora. "Stiamo facendo l'inventario - dice l'assessore al Personale, Dario Falzone - per capire cosa manca. Nel palazzo non ci sono telecamere".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Non meno rilevanti i danni registrati. Il ladro infatti, cercando nelle varie stanze, ha gettato a terra stampanti, computer e monitor riconducibili agli uffici del Servizio anagrafe e Stato civile. Non contento sarebbe andato al quarto piano, dove si trovano un magazzino della Reset dove non è ancora chiaro cosa sia stato sottratto. Sul furto indagano gli investigatori della polizia che, non potendo contare sulla videosorveglianza interna, cercheranno di acquisire le immagini riprese dalle telecamere installate in zona. Il raid della scorsa notte si aggiunge alla lunga lista di episodi avvenuti nelle scorse ultime settimane che hanno portato i frati della chiesa di Sant'Antonio da Padova a presentare un esposto.

"Credo che questo ennesimo attacco in un edificio pubblico - afferma il presidente della prima circoscrizione, Giovanni Bronte - sia l’ennesima dimostrazione del fatto che il centro faccia fatica a vivere in una cornice minima di sicurezza, come abbiamo denunciato il 12 giugno dopo un’interlocuzione con il Prefetto. Io mi auguro che anche questa dimostrazione venga attenzionata da Stato, Regione e Comune perché vengano intensificati i controlli nella zona della stazione centrale dove avvengono spesso furti, rapine e altro".

Nei giorni scorsi un'altra amministrazione comunale ha subito un furto. Lo scorso weekend infatti qualcuno è entrato negli uffici della Ragioneria del Comune di Cinisi per rubare due computer, quattro monitor, tre estintori e altro. Ad accorgersene è stato il personale comunale alla riapertura. I carabinieri, che indagano sull'episodio, hanno acquisito le immagini riprese da alcune telecamere per tentare di risalire all'identità del responsabile.