Raid vandalico alla scuola Madre Teresa di Calcutta, rubati tablet e pc

Hanno messo a soqquadro l’intera scuola, aprendo tutti gli armadi e portando via tablet, lavagne multimediali e pc. Raid nella scuola Madre Teresa di Calcutta, in via Fiume, dove nei giorni scorsi sono entrati i ladri facendo grossi danni nell’istituto che da tempo rappresenta un simbolo di integrazione. "Hanno rubato - dice la dirigente scolastica, Rosaria Inguanta - e quello che non sono riusciti a portare via lo hanno danneggiato. Tanti sacrifici per rendere la scuola confortevole e dotata di strumenti per la didattica e in una notte è stato distrutto tutto".

Secondo quanto ricostruito i responsabili del raid sarebbero entrati forzando una finestra e si sarebbero introdotti all’interno dell'istituto di Ballarò dove poi hanno potuto agire indisturbati per quasi mezz’ora. "Adesso - aggiunge la dirigente - devo cercare di trovare la motivazione per andare avanti. Di certo la troverò perché il nostro lavoro deve proseguire, ma oggi è davvero dura". E' in corso la conta dei danni per chiarire quanto materiale sia stato rubato tra la sala musica e la sala computer. Senza contare il materiale didattico sparso per i corridoi".