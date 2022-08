Forzano una finestra e fanno irruzione: vandali in azione all'istituto Pio La Torre

Incursione dei vandali all’istituto Pio La Torre. Un gruppetto di giovani si è intrufolato all’interno dell’istituto di via Nina Siciliana e ne è uscito dopo aver messo a soqquadro diverse stanze e rubato quel che potevano. Ad accorgersi dell’accaduto e denunciarlo alla polizia è stato il personale alla riapertura della scuola dopo il weekend.

Gli investigatori hanno fatto un sopralluogo ed eseguito i rilievi per risalire all’identità dei responsabili che sarebbero entrati nella scuola dopo aver forzato una finestra. Dalle prime informazioni pare che l’istituto non sia dotato di alcun sistema di videsorveglianza ma le forze dell'ordine stanno comunque vagliando le immagini riprese da alcune telecamere della zona.

Pochi giorni fa era toccata a una delle sedi palermitane dell’Aism, l’assocciazione italiana per la sclerosi multipla. In particolare quella che si trova nella zona di Partanna. In appena sei giorni i vandali sono entrati due volte nei locali di via Spina Santa, hanno seminato il caos, rotto la macchinetta del caffè e divelto porte.