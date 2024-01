Finestrini in frantumi e auto saccheggiate all'Albergheria, esasperati residenti e personale dell'ospedale dei Bambini

Nel giro di poco tempo avrebbero preso di mira decine di auto, spaccando i finestrini per raccattare pure gli spiccioli. "Temiamo che lo facciano per racimolare pochi euro e comprarsi qualche dose di crack", dice padre Massimiliano Turturici della parrocchia di San Giuseppe Cafasso, all’Albergheria. Ormai da settimane si registrano raid e atti vandalici nella zona di via Benedettini, a pochi passi dall’Ospedale dei bambini, che stanno disturbando la serenità non solo dei residenti ma anche dei sanitari del Di Cristina.

“Uno viene qui a lavorare e rischia di trovarsi qualche sorpresa del genere a fine giornata”, racconta un medico. Dell’escalation di episodi, in buona parte segnalati alle forze dell’ordine, si è interessata anche l’Amministrazione comunale che domani incontrerà un gruppo di cittadini a San Saverio. Indagano le forze dell'ordine.

L’ultimo episodio ieri mattina proprio in via dei Benedettini dove un uomo, tornato in auto dopo aver finito di lavorare in zona, ha trovato uno dei finestrini in frantumi. La settimana precedente erano state colpite cinque auto parcheggiate vicine. "Prendono quello che trovano, pure roba di poco conto - continua pare Massimiliano - oppure oggetti come gli occhiali da vista. Mi dispiace molto per la situazione per gli abitanti e per i genitori dei bambini ricoverati che vivono questo disagio. La gente è esasperata e non vorrei che la situazione sfuggisse di mano". Il sospetto è che le stesse persone siano entrate la scorsa settimana al Di Cristina. Ad accorgersene le guardie giurate in servizio nell’ospedale pediatrico i quali hanno notato che qualcuno aveva spostato l’inquadratura delle telecamere del sistema di sorveglianza.