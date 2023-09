Vandali allo Stadio delle Palme, rotti i catenacci dell'impianto sportivo

Atti di vandalismo allo Stadio delle Palme. Ignoti hanno distruttto la scorsa notte i lucchetti di vari ingressi e porte dell'impianto sportivo intitolato a "Vito Schifani", in viale del Fante, senza però intrufolarsi all'interno per "completare l'opera". Ad accorgersi dell'accaduto è stato il personale, questa mattina, alla riapertura della struttura. "La rottura di tutti i catenacci apre l'ennesima riflessione sulla piaga della criminalità a Palermo. L'ennesima azione contro la città, un danno che subiranno i cittadini e gli atleti palermitani. Oggi stesso chiederò tempi certi per l’installazione di telecamere anche in questo sito e l'avvio di un'azione di raccordo tra i sistemi di videosorveglianza preposti al controllo dell’abbandono dei rifiuti e la control room, da poco inaugurata, per potenziare l’azione di controllo estendendola anche all’ordine pubblico".