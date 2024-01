Vandalizzate cinque auto in un giorno tra Baida e Boccadifalco, cresce l'allarme tra i residenti

Vandali in azione a Baida e Boccadifalco. Sono cinque le auto danneggiate in una sola giornata. Ma più in generale si tratta di episodi che nelle ultime settimane hanno creato non pochi problemi ai palermitani che abitano nelle due zone periferiche della città. "Non sappiamo se si tratti di vandali o psicopatici, di certo rompono in serie i finestrini delle macchine parcheggiate. E così la mattina uno scende per andare a lavorare e trova questo...", si sfoga un residente.

Per individuare l'artefice dei danneggiamenti, qualcuno si sarebbe affidato alla tecnologia. "Molti hanno installato delle telecamere nascoste per rintracciare il responsabile. Chissà che non si riesca a trovarli...", spiega ancora una delle vittime. In molti casi le auto sono state danneggiate ma nulla è stato preso all'interno degli abitacoli. In altri invece i vandali si sarebbero spinti oltre prendendo ciò che trovavano: spiccioli, occhiali da vista, cuffie e altro ancora.

Tra le vittime di un recente atto vandalico c'è il calciatore rosanero Mamadou Coulibaly. Alcune settimane fa il centrocampista senegalese di 24 anni ha denunciato ai carabinieri il danneggiamento della sua auto. Qualcuno infatti aveva imbrattato con una bomboletta spray la sua Ford Mustang parcheggiata nella zona dello stadio, vicino casa sua. Nessun messaggio specifico, solo un po' di vernice colorata con cui i vandali hanno sporcato la fiancata e il cofano del mezzo.