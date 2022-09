Cep, i vandali tornano a colpire al Peter Pan: asilo chiuso e bimbi rispediti a casa

A poco più di un anno dall’incendio che ha devastato l’asilo Peter Pan e dalla sua riapertura, i vandali tornano a colpire. Decine di bambini questa mattina hanno dovuto saltare le lezioni a causa di un’incursione registrata nella notte all’interno della struttura che si trova in via Barisano da Trani, nel quartiere Cep. Ad accorgersi di quanto successo è stato il personale, che ha trovato una porta aperta - con la serratura forzata - e diverse stanze a soqquadro.

A segnalare l’accaduto sono state le mamme di alcuni giovanissimi studenti dell’asilo. "Siamo davvero stanchi. Non è possibile - racconta un genitore a PalermoToday senza nascondere la sua amarezza - ritrovarsi in questa situazione a pochi giorni dall’inizio della scuola". Secondo una prima ricostruzione ignoti si sono introdotti nella struttura dopo aver scassinato una delle finestre della stanza dedicata alla lettura, nella parte posteriore del giardino.

Dopo aver aperto cassetti e armadietti i vandali hanno frugato praticamente in tutte le stanze. Da un primo sopralluogo pare però che non abbiano toccato nulla. "Per accertarlo - spiegano dal Comune - dovremo attendere che venga ultimato l’inventario. Intanto è intervenuta la polizia, che ora indaga sull’episodio, ma purtroppo oggi non è stato possibile fare lezione. Speriamo di riuscire a ripristinare il tutto e riaprire tra domani, magari un po' più tardi, o dopodomani".

Il giallo dell’interruzione elettrica

Gli investigatori della polizia non potranno fare affidamento su alcuna immagine visto che l’asilo di via Barisano da Trani, nonostante in passato sia finito più volte nel mirino di vandali e ladri, non è dotato di sistema di videosorveglianza. La struttura ha perà un allarme che ieri, a causa di un intervento di manutenzione alla rete elettrica, non era funzionante. Per lavorare sull’impianto, infatti, i tecnici di Amg avrebbero disposto il distacco della corrente fino alle 19.

Nulla di strano che qualcuno sia venuto conoscenza dell’intervento dei tecnici della società comunali e quindi della mancanza della corrente elettrica, necessaria per alimentare l’impianto d’allarme collegato con le forze dell’ordine. Pochi giorni fa l’assessore comunale Aristide Tamajo era andato a visitare proprio l'asilo Peter Pan per vedere la situazione a poco più di un anno dai furti e dall’incendio che hanno imposto una lunga chiusura e creato non pochi disagi.

Da allora, nonostante i lavori e la riapertura, "due stanze - scriveva il Comune sui social in occasione della visita dell'assessore - sono rimaste completamente inagibili. Sono le stanze dei semidivezzi, tuttora accolti nella zona del nido dedicata ai bimbi e alle bimbe più grandi". "Dopo quasi 2 anni non è possibile che la situazione sia ancora questa. Interverrò personalmente affinché le stanze, nel minor tempo possibile, possano tornare ad essere parte di questo bellissimo nido e a servizio delle famiglie".