Vandali in azione dietro al deposito Amat: ruote squarciate e finestrini rotti, 5 auto danneggiate

Vandali in azione dietro il deposito Amat di via Roccazzo. Tra pneumatici squarciati e finestrini mandati in frantumi sono cinque le auto, tutte parcheggiate in via Luigi Sarullo, a Passo di Rigano, che sono state danneggiate ieri pomeriggio. Alcune di queste appartengono ad alcuni dipendenti della società che gestisce il trasporto pubblico. "Ecco come abbiamo trovato le nostre macchine a fine turno. Siamo stanchi, non è la prima volta che succede", racconta un lavoratore.

L'episodio di ieri non è stato ancora denunciato alle forze dell'ordine. "Personalmente sto 'scherzetto' mi è costato 200 euro spesi per comprare dei copertoni usati, ma un collega ha dovuto pure chiamare il soccorso stradale, bisogna intervenire", spiega ancora il lavoratore. "Praticamente ogni settimana - aggiunge - si verificano episodi del genere. Chiederemo all'azienda di sollecitare maggiori controlli e di pensare per esempio all'installazione di telecamere. Quando lasciamo le auto per il turno pomeridiano, restano incustodite fino a sera".

Alcuni dipendenti dell'Amat hanno informato anche i sindacati dell'accaduto per chiedere un intervento così da sensibilizzare l'Amat, le forze dell'ordine e le istituzioni. "Quando veniamo messi al corrente di certe situazioni - spiega il presidente dell'Amat, Michele Cimino - cerchiamo di fare il possibile per venire incontro ai nostri lavoratori".

Nessun sospetto invece sulla matrice degli atti vandalici. "E' solo un'ipotesi - aggiunge un altro lavoratore - ma potrebbero essere dei ragazzini, magari neanche tanto giovani, che a volte restano a piedi perché pretendono di salire sugli autobus in corsa invece di raggiungere le fermate. Non è da escludere che si vendichino così. Probabilmente sanno che molti dipendenti lasciano le auto in via Sarullo perché c'è l'ingresso riservato al personale per il deposito Amat".