Ancora vandali in azione a Brancaccio: danneggiato uno dei pannelli della mostra del Centro Padre Nostro

Danneggiato ancora una volta uno dei pannelli della mostra "Sui suoi passi" esposto davanti al centro di accoglienza Padre Nostro, a Brancaccio. "Domenica, intorno alle 17, un gruppo composto da circa 6 giovani, sia maschi che femmine dell'età tra i 14 e 17 anni, si sono accaniti contro le strutture in acciaio corten che - racconta il presidente Maurizio Artale - fanno da cornice ai pannelli, deformandole e staccando le foto della venuta del Papa alla Casa del beato padre Pino Puglisi". Sul posto sono intervenuti i carabinieri, allertati da un residente. Quando i militari sono arrivati però i giovani però già scappati.

La struttura era già stata vandalizzata lo scorso 22 gennaio. "Ironia della sorte, proprio ieri, la Procura di Palermo - continua Artale - ha notificato al Centro di Accoglienza Padre Nostro la richiesta di archiviazione della denuncia esposta ai carabinieri dal sottoscritto in merito al precedente danneggiamento. Certamente è stato fatto un passo avanti rispetto all'apatia, all'inerzia e alla pavidità degli abitanti di piazzetta Beato Padre Pino Puglisi: uno di loro ha avuto la dignità di chiamare le forze dell'ordine per denunciare l'accaduto. Ma ancora non basta, bisogna assicurare alla giustizia - conclude il presidente del centro - questi malviventi, che da più di 10 anni agiscono in maniera indisturbata e impunita in questa piazza, vandalizzando una volta piante, una volta la fontana, un'altra volta le panchine in marmo, un'altra volta ancora i lampioncini della luce".