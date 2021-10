VIDEO | Rubano due mezzi del bike sharing e scappano, il furto ripreso con il cellulare

E' successo in pieno giorno nel parcheggio che si trova accanto alla stazione Notarbartolo. Un residente, notando la scena, ha chiamato la polizia e registrato un video. Dall'Amat: "Da febbraio oltre cento episodi del genere. Per ogni bici che ripariamo ne viene danneggiata un'altra"

Quelle bici erano (e sono) anche loro visto che in qualche modo appartengono a tutti, ma nonostante ciò hanno deciso di danneggiarle e rubarle. E' successo ieri nel parcheggio che costeggia via Generale Di Maria, vicino alla stazione Notarbartolo. A denunciare l'episodio, avvenuto in pieno giorno, è stato un residente che ha chiamato la polizia e registrato la scena con lo smartphone.

Il video mostra due ragazzi che prendono di mira due mezzi del bike sharing, il servizio gestito dall'Amat che permette dal 2015 l'utilizzo - con tariffe giornaliere e abbonamenti - delle bici condivise. Salgono sui manubri, fanno forza spingendo con i piedi e sganciano le bici dal supporto. Dopodiché saltano in sella e si allontanano lungo via Notarbartolo, direzione viale Regione siciliana.

"L'anno scorso c'era stata una sorta di tregua. Da febbraio in poi - spiegano a PalermoToday dall'Amat - abbiamo registrato oltre un centinaio di episodi tra danneggiamenti e furti. Anche se spesso le bici vengono ritrovate e consegnate alle ditte che provvedono alla manutenzione. Il problema è un altro: ogni venti mezzi che tornano a disposizione, ce ne sono altrettanti da portare riparare".