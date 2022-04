Vetri rotti e gomme squarciate: vandalizzate nella notte oltre 30 auto in via dei Cantieri

Lunotti mandati in frantumi, specchietti rotti, pnuematici squarciati. Sono più di trenta le auto danneggiate nella notte tra sabato e domenica nella zona di via dei Cantieri. Polizia e carabinieri indagano sull'ennesima scorribanda dei vandali che, utilizzando pietre e coltelli, hanno fatto danni per migliaia di euro. Molti proprietari dei mezzi hanno dovuto chiamare il soccorso stradale, quelli che avevano una sola ruota a terra hanno provveduto cambiarla da soli mentre altri ancora hanno chiesto l'intervento delle stazione mobili dei gommisti.

Gli investigatori hanno acquisito le immagini di numerose telecamere seguendo il percorso fatto dai vandali: via dei Cantieri, via Bagolino, via Aloisio Juvara, via Luigi Capuana, via Carlo Giachery. "Hanno rotto i vetri - spiega un residente - e frugato senza però prendere nulla. Io avevo un impianto stereo nuovo, 5 euro, trapani e avvitatori nuovi che sono stati spostati, buttati all'aria ma non rubati. Vivo in questa zona da 5 anni e non mai ho sentito nulla del genere. E’ un grosso danno se pensiamo a quelle famiglie che sono costrette a centellinare ogni euro".