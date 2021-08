Incursione dei vandali nell’asilo Livatino di Ficarazzi, svuotati tre estintori in mensa

Sono entrati in un asilo dopo aver forzato una porta, hanno messo a soqquadro diverse stanze e per concludere hanno svuotato tre estintori nella mensa. I carabinieri indagano sull’incursione dei vandali avvenuta nella notte tra lunedì e martedì - l'ennesima registrata negli ultimi mesi - all’interno dei locali dell’istituto Rosario Livatino dedicati ai giovanissimi "studenti" di Ficarazzi.

"Un atto di vigliaccheria - ha commentato il sindaco Francesco Paolo Martorana - a danno dell’intera collettività che va condannato senza attenuanti". Nella nota ufficiale il primo cittadino ha risposto anche alle polemiche del dirigente scolastico Mario Veca sostenendo che "prima di lanciare accuse bisognerebbe verificare se il proprio operato o quello dei diretti collaboratori sia improntato alla diligenza".

Il riferimento va alle note e ai solleciti "che il preside ha inviato - prosegue il sindaco - in relazione a vari problemi per cui, a suo dire, il Comune non sarebbe intervenuto. Ma non voglio alimentare polemiche inutili, come amministrazione ci faremo carico di tutto. Le indagini sono in corso. Sono state piazzate delle telecamere che potrebbero aver ripreso chi è entrato".

Nonostante quanto affermato dal sindaco, e sebbene le indagini siano solo all'inizio, sembrerebbe che non ci siano immagini riprese dalla videosorveglianza che possano risultare utili in quanto il sistema non sarebbe in funzione. I carabinieri questa mattina hanno eseguito un nuovo sopralluogo all'interno dell'asilo insieme al dirigente scolastico.