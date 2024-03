Guerriglia per le vampe di San Giuseppe, denunciati 18 giovani: "Organizzati in modo militare"

E' di 18 giovani denunciati il bilancio delle indagini realizzate dalla polizia dopo i disordini creati per le vampe di San Giuseppe in diversi quartieri popolari palermitani. Dallo Zen a Brancaccio passando per Zisa, Borgo Nuovo, Capo, Kalsa e Ballarò. Decine sono stati gli interventi preventivi effettuati dalle forze di polizia che hanno scongiurato danni ancor più gravi, rispetto agli incidenti che comunque si sono registrati.

"Per gli scontri che si sono verificati in piazza Sant’Anna al Capo, alla Kalsa, Ballarò e Albergheria - dicono dalla questura - sono stati identificati 25 giovani, 18 dei quali (di cui 14 minorenni) sono stati denunciati poiché ritenuti responsabili dei reati di danneggiamento aggravato, getto pericoloso di cose, incendio, resistenza, accensione di fuochi pirotecnici, accensione di bombe carta e petardi. Il monitoraggio investigativo ha restituito un quadro allarmante delle condotte degli indagati, i quali sono risultati essere organizzati in modo quasi militare, in previsione di possibili scontri con le forze dell’ordine".

Dalla questura aggiungono: "Dalle immagini è stato possibile, infatti, notare una rigida divisione dei ruoli tra chi era destinato a lanciare sassi, bottiglie ed oggetti contundenti, chi aveva il compito di accendere le vampe con bottiglie piene di liquido inffiammabile e chi riforniva i facinorosi di bottiglie e sassi, trasportandole in motorino ed approvvigionando le prime linee degli scontri".

Il bilancio della guerriglia: tre poliziotti e un carabiniere feriti, una volante danneggiata. Danni anche per una Fiat Punto e un’auto-radio dei carabinieri, un Iveco Daily della guardia di finanza, tre mezzi dei vigili del fuoco e due della polizia municipale. "Dopo l'identificazione e la denuncia - concludono dalla polizia - seguirà l’avvio di una opportuna procedura di risarcimento".