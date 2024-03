Le vampe di San Giuseppe: a distanza di una settimana Rap ancora in azione per ripulire le strade

Sono in corso dallo scorso weekend le attività per targate Rap rimuovere i resti delle vampe di San Giuseppe. Nello specifico per ripristinare il decoro e bonificare i siti oggetto di atti di puro vandalismo, gli operatori sono intervenuti nelle vie: Antonio Di Rudinì angolo via Michele Cipolla, via Gaspare Mignosi angolo via Antonio Ugo, via Tiro a Segno, via Filippo Corazza angolo Vito D’Ondes Reggio, via Nicola Alongi. In corso questa mattina dopo avere definito le attività in terza circoscrizione, gli uomini Rap sono intervenuti nelle strade della quarta circoscrizione. Nello specifico in: in via Mico Geraci, in via Orsa Minore, altezza civico 214, in via Nina Siciliana, in via Perpignano e ancora, in via Carmelo Lazzaro, via Cimbali angolo Spedalieri. A seguire si interverrà anche in via San Raffaele Arcangelo.

"Le attività per rimuovere il bruciato in altri dieci siti - dicono dalla Rap - continueranno anche domani e proseguiranno fino al ripristino delle normali condizioni delle strade coinvolte da questi comportamenti fuori dalle regole. Per le suddette attività in campo una pala meccanica, un cassone scarrabile con motrice e un autocarro. A seguire interverrà anche una spazzatrice. In prima circoscrizione i siti individuati che saranno oggetto di intervento dopo la caratterizzazione del rifiuto sono: piazza Kalsa, via Li Puma, via Amedeo D’Aosta, via Di Vittorio, via Norman Zarcone (rotatoria) via Galvani 64, via Favier. In quinta circoscrizione: via Tindari. In ottava circoscrizione: via Cimbali/Spedalieri".

"Le attività di prevenzione avviate una decina di giorni prima del 19 marzo, in sinergia con le forze dell’ordine e con la supervisione della cabina di regia guidata dalla questura di Palermo - hanno aggiunto dalla Rap - avevano portato alla rimozione preventiva, in oltre 25 siti, di cataste di legno pronte ad essere incendiate. A poche ore però della festa diversi siti sono stati nuovamente presi di mira ed allestiti con pezzi di legno. Per quanto riguarda le attività di pulizia e ritiro ingombranti abbandonati su strada, va sottolineato che l'azienda è intervenuta questo fine settimana all’albergheria, in via Avolio, via Lo Giudice, via Verga, via Diego Orlando, via Di Cristina e ancora in via Prospero Favier, via Li Puma, via Nina Siciliana, via Altofonte, via Laudicina. Soltanto nel mese di marzo fino ad oggi sono stati rimossi oltre 5000 pezzi di ingombranti in oltre 300 siti presi di mira dall’inciviltà".