La "guerriglia" delle vampe di San Giuseppe: oltre 40 roghi, mezzi distrutti e agenti feriti a sassate

Sono state 24 ore di intenso lavoro per i vigili del fuoco del Comando di Palermo e per le forze dell'ordine. In occasione della tradizionale ricorrenza di San Giuseppe a partire dalle 13 di ieri, sabato 18 marzo e fino alle prime ore di questa mattina sono stati effettuati ben 44 interventi per domare incendi provocati dalle "vampe".

Alcune delle cataste date alle fiamme sono state realizzate utilizzando i cassonetti dei rifiuti. Tantissime le zone della città coinvolte dalla periferia (Zen, Guadagna, Bonagia) al centro storico al centro storico, compreso nel mercato storico del Capo e in quello rionale della Zisa.

Pesante anche il bilancio dei danni: due mezzi dei vigili del fuoco sono state danneggiate dal lancio di sassi e oggetti pesanti che hanno sfondato il parabrezza dei mezzi, un vigile è stato colpito allo zigomo da un sasso ed è stato trasportato in ospedale per accertamenti. E' stato poi dimesso con una prognosi di una settimana.

Già ieri si erano verificati diversi scontri anche con la polizia e a poco sembrano essere serviti i controlli dall'alto con elicotteri che hanno sorvolato la città già da venerdì 17 proprio per individuare le vampe e consentire alla Rap di smantellarle.