Vampe pronte a incendiare Bagheria: emanate due ordinanze anti roghi

L'amministrazione comunale di Bagheria ha emanato due ordinanze, a firma del sindaco Filippo Maria Tripoli per evitare un possibile problema di incendio a causa della presenza di due grandi cataste di legno. In seguito a sopralluoghi effettuati dagli agenti della polizia locale di Bagheria oltre a segnalazioni giunte dai cittadini, è stata infatti accertata la presenza di due cataste di materiale ligneo predisposte, presumibilmente, per la cosiddetta "vampa" di San Giuseppe, su due terreni, uno nei pressi della strada comunale Cotogni (zona ex cava di biocalcarinite) e l'altro in un terreno in contrada Monaco.

"Il sindaco di Bagheria Filippo Maria Tripoli insieme al dirigente della direzione V Lavori pubblici l'ingegner Giancarlo Dimartino, ha firmato le due ordinanze per l'eliminazione del pericolo d'incendio "per preservare la pubblica e privata incolumità - dicono dal Comune -. L'accumulo di materiale infiammabile rappresenta infatti un rischio dal momento che se si appicca un rogo questo può anche propagarsi e sfuggire al controllo".

"Le ordinanze - si legge nella nota del Comune - sono la numero 18 del 27 febbraio 2023 (relativa al terreno della strada comunale Cotogni) e la numero 19 del primo marzo 2023 (relativa al terreno di contrada Monaco). Con le ordinanze si dispone che i proprietari dei terreni in questione provvedano alla rimozione del materiale accatastato sul terreno di loro proprietà ed al corretto smaltimento del materiale mediante una ditta specializzata iscritta all'albo nazionale dei gestori ambientali. Qualora i proprietari non adempiano a quanto disposto dall'ordinanza incorreranno nella sanzione prevista dall'articolo 650 del codice penale, ed il Comune provvederà d'ufficio all'eliminazione del pericolo per la salvaguardia della incolumità pubblica a spese dei proprietari".