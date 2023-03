Il vento, la "vampa" da spegnere e il lancio di oggetti: pompieri aggrediti in via Tiro a Segno

Pomeriggio movimentato per i vigili del fuoco. Il telefono del centralino non ha smesso di squillare un attimo a causa della richiesta di interventi in diverse zone della città a causa del vento. E proprio per via delle violente folate, i pompieri sono dovuti intervenire in via Tiro a Segno per spegnere immediatamente una "vampa di San Giuseppe". Una volta arrivati sul posto i vigili del fuoco sono stati "accolti" da un fitto lancio di oggetti da parte di alcuni ragazzini, che sono poi subito fuggiti.

Manca una settimana al 18 marzo, ma sono già tante le strade della città sommerse dalle cataste di legno e di roba da bruciare per i tradizionali - e pericolosi - falò nella sera della vigilia di San Giuseppe. In alcuni casi, però, i fuochi vengono appiccati in anticipo. E' quello che è successo oggi in via Tiro a Segno, dove i pompieri sono subito stati chiamati per domare le fiamme, dato che il vento avrebbe potuto alimentare il rogo e causare danni. Anche qualche giorno fa, in piazza Sant'Anna i vigili del fuoco arrivati per spegnere una "vampa" sono stati oggetto di un lancio di sassi e arance.