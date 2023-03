Inizia la stagione delle "vampe": rogo in piazza Sant'Anna, sassi e arance contro i vigili del fuoco

Poche settimane a San Giuseppe e a Palermo inizia la stagione delle "vampe". Ieri pomeriggio un grosso falò è stato innescato in piazza Sant'Anna al Capo.

A prendere fuoco una catasta di legno. Pronto l'intervento dei vigili del fuoco che hanno cercato di spegnere immediatamente il rogo. Contro di loro, però, sono stati lanciati sassi, bottiglie e arance.

Scene come ripetono ogni anno, fino al 19 marzo, giorno della festa del santo. E intanto in giro per la città si vedono già diverse cataste, pronte per incendiate nonostante i pericoli e le diverse segnalazioni dei residenti.