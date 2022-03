VIDEO | Vampa di San Giuseppe davanti all'Ospedale dei Bambini: auto divorate dalle fiamme

Bruciati cassonetti e grosse cataste di legna. Per spegnere il rogo sul posto sono intervenute alcune squadre di vigili del fuoco. In via Gaetano Mosca dei ragazzini stavano trasportando vecchi mobili da incendiare ma quando è arrivata una camionetta della polizia è scattato il fuggi fuggi generale