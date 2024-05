Vampe di San Giuseppe, disordini e sassaiola a Brancaccio: denunciati 4 minorenni

Altri quattro giovanissimi sono stati identificati e denunciati dalla polizia per i disordini e gli incendi seguiti all'accensione delle vampe di San Giuseppe, nello scorso marzo. In quella occasione, numerosi quartieri sono stati interessati dai roghi e da veri e propri atti di teppismo che hanno coinvolto giovani e residenti scagliatisi sulle forze di polizia e sui vigili del fuoco, intervenuti per ripristinare lo stato dei luoghi. Anche la periferia orientale del capoluogo è stata coinvolta da roghi e tensioni, in particolare la rotonda Norman Zarcone, teatro di incendi e sassaiole che danneggiarono un mezzo dell'Infortunistica della polizia municipale.

Nei giorni scorsi, i poliziotti della sezione investigativa del commissariato di Brancaccio, su disposizione della Procura per i minorenni, hanno effettuato 4 perquisizioni personali a carico di altrettanti giovani, di età compresa tra 14 ed i 16 anni. Anche a seguito degli esiti della perquisizione che ha consentito di rinvenire l’abbigliamento indossato durante gli assalti di San Giuseppe, i quattro sono stati denunciati per i reati di resistenza, oltraggio a pubblico ufficiale, interruzione di pubblico servizio, incendio e danneggiamento. Nel corso delle perquisizioni è stato ritrovato e sequestrato anche un passamontagna usato durante gli scontri da uno degli indagati per evitare l’identificazione delle forze dell'ordine.

Già nelle scorse settimane, la squadra mobile aveva identificato 25 giovani e ne aveva deferito alle competenti autorità giudiziarie 18, di cui 14 minorenni, poiché ritenuti responsabili dei reati di danneggiamento aggravato, getto pericoloso di cose, incendio, resistenza, accensione di fuochi pirotecnici, accensione di bombe carta e petardi. Tali ipotesi di reato erano maturate nel contesto di scontri registrati in piazza Sant’Anna al Capo, alla Kalsa e Ballarò/Albergheria.