Valledolmo, dissesto idrogeologico: al via i lavori sulla circonvallazione

La “Anzalone Luigi”, impresa di costruzioni di San Cataldo, sta per cominciare i lavori di consolidamento lungo la circonvallazione di Valledolmo. Ad affidarle l'incarico è stato l'Ufficio contro il dissesto idrogeologico, che fa capo al governatore siciliano Nello Musumeci. La Struttura commissariale, diretta da Maurizio Croce, porta così a compimento l’iter per mettere in sicurezza una zona nevralgica del paese, in cui ricade anche la scuola media.

Da diversi anni, una serie di movimenti del terreno innescati dalle incontrollate infiltrazioni d'acqua, ha compromesso la stabilità di alcuni edifici che si trovano nelle vie Di Maria, Cascino e Vittorio Emanuele e che sono stati abbandonati dai proprietari per motivi di sicurezza. Obiettivo dichiarato dell'intervento che sta per essere eseguito è quello di rendere questi immobili nuovamente agibili, oltre che di eliminare i rischi che gravano sulla transitabilità della stessa circonvallazione.

Come è stato evidenziato nella relazione geologica, sarà indispensabile procedere con il convogliamento delle acque piovane nel tratto a monte e a valle del gruppo di fabbricati interessati dai dissesti. Dovrà essere, pertanto, rifatta interamente la rete delle acque bianche e verranno realizzate caditoie lungo l'asse centrale della strada.