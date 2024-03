"Valledolmo, insieme per una società più solidale"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

A Valledolmo (Diocesi di Cefalù) è stato costituito con grande entusiasmo un Laboratorio Solidale Speranza e Carità. Questa nobile iniziativa è stata presentata dalla Signora Silvana De Paola, responsabile regionale, con il beneplacito di Don Pino Vitrano, attuale Presidente della Missione Speranza e Carità di Palermo, Missione fondata dal compianto Fratel Biagio Conte, che ha visitato e abbracciato più volte la nostra Comunità di Valledolmo.

Al progetto del Laboratorio Solidale, con il parere favorevole del Parroco don Sandro Orlando e coordinato da Pietro Calogero La Monica, Ministro della Fraternità dell’Ordine Francescano Secolare, hanno aderito subito senza indugio ben 40 Signore di buona volontà che hanno messo in moto le loro competenze specifiche di taglio e cucito. Le signore in questi giorni si radunano, presso l’Oratorio di San Francesco, per confezionare il copricapo di stoffa destinati a quanti, per le contingenti situazioni fisiche dovute alle malattie e agli effetti delle conseguenti terapie, vivono una situazione di disagio estetico. Anche il Sindaco di Valledolmo Angelo Conti, sempre sensibile verso le fragilità umane, ha manifestato per questa lodevole iniziativa ammirazione e sostegno.

Con questi manufatti si vuole esprimere la vicinanza per alleviare almeno in parte questo disagio, e nel frattempo ci auguriamo di cuore che chi ne farà uso sia a sua volta generatrice di speranza. L’iniziativa infatti vuole concretamente incarnare il messaggio evangelico del “Buon Samaritano” disposto a prendersi carico delle fragilità degli altri. In stretta sintesi la motivazione profonda che spinge l’operato della Missione è quella di manifestare, anche attraverso il Laboratorio Solidale, segni tangibili di solidarietà umana per costruire una società più accogliente, più rispettosa della dignità di ogni persona e della sua piena realizzazione. Complessivamente circa 1000 copricapo confezionati in vari colori in tre taglie diverse e custodite in una apposita busta, per bambini, adolescenti e adulti saranno consegnate subito dopo le feste pasquali, pronti per essere distribuiti in armonia con ASLTI Liberi di Crescere (Associazione Siciliana Leucemie e Tumori dell’Infanzia – ODV) Pietro Calogero La Monica