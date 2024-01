Perde la valigia durante un volo e chiede i danni, ma non bastano 3 processi e 7 anni per il risarcimento

E' possibile che una storia banale come quella di una richiesta di risarcimento per un bagaglio smarrito durante un viaggio in aereo si trasformi in un processo con ben quattro gradi di giudizio, in una specie di intrigo internazionale in cui i giudici si pronunciano su Trattati e Convenzioni internazionali e che, dopo quasi sette anni, il malcapitato passeggero che si è affidato alla giustizia ancora non abbia visto un solo euro? In Italia sì ed è proprio quello che sta succedendo a M. T., che durante un viaggio dal Kazakistan a Palermo, il 14 aprile 2017, con scali a Mosca e Roma, fatto in parte con la compagnia Aerflot Russian Airlines e con Alitalia (nel frattempo diventata Ita), si era ritrovato all'arrivo senza una valigia.

La vicenda emerge da una sentenza della terza sezione civile della Cassazione, depositata nelle scorse settimane, che ha censurato le sentenze di primo e secondo grado che avevano dato ragione al passeggero, disponendo un rimborso di 1.400 euro, e con cui è stato accolto il ricorso della compagnia russa e disposto un nuovo processo davanti al tribunale di Roma. Per il collegio presieduto da Luigi Alessandro Scarano, infatti, a dispetto di quanto stabilito in precedenza, in tema di risarcimento di questo tipo di danno, come si legge nel provvedimento, "alla Aerflot non è applicabile né la Convenzione di Montreal del 1999 (per l'unificazione di alcune regole relative al trasporto aereo internazionale) in quanto non ratificata dalla Federazione Russa, né il Regolamento della Comunità europea 261/04, non facendo la Federazione Russa parte dell'Ue". Secondo la Cassazione, invece, occorre fare riferimento "alla Convenzione di Varsavia del 1929, che all'articolo 19 prevede la responsabilità del vettore per il ritardo nel trasporto, dettando un limite massimo del danno risarcibile (articolo 22) senza determinare tuttavia i criteri utili per la relativa liquidazione, rinviando a tal fine alla legge nazionale del vettore". Cioè quella russa. A districare la matassa ora dovrà essere quindi una nuova sezione del tribunale di Roma.

M. T., dopo aver perso la valigia nel viaggio da Aktu in Kazakistan a Palermo, aveva citato in giudizio davanti al Giudice di pace di Roma la Aerflot Russian Airlines. La compagnia si era però difesa sostenendo che l'ultima tratta, quella da Roma a Palermo, fosse stata compiuta da Alitalia e di non avere dunque alcuna responsabilità per lo smarrimento del bagaglio. Il giudice aveva dato ragione al passeggero e aveva condannato la Aerflot a versargli 1.400 euro per i danni patiti.

La compagnia russa aveva impugnato la sentenza davanti al tribunale, ma ancora una volta, l'11 febbraio del 2020, a vincere la causa era stato il viaggiatore: i giudici avevano infatti argomentato che nel caso specifico "è applicabile la Convenzione di Montreal dal momento che il luogo di partenza e quello di destinazione del trasporto si trovano in due Stati contraenti (Aktau si trova in Kazakistan, Stato che ha ratificato la Convenzione nell'agosto del 2015, e Palermo si trova in Italia, che ha ratificato la Convenzione con legge 12/2004); ciò che determina appunto l'applicabilità del detto strumento convenzionale anche alla compagnia aerea Aerflot Russian Airlines, indipendentemente dal fatto che la Federazione Russa non l'abbia ratificata".

Motivazione che la Cassazione, a cui è ricorsa ancora una volta la compagnia aerea russa, ha ritenuto basata su un "assunto erroneo" perché appunto la Convenzione di Montreal e il Regolamento della Comunità europea 261/04 non sarebbero applicabili in questo caso. Da qui la decisione di annullare con rinvio la sentenza e di disporre un nuovo giudizio davanti al tribunale che dovrà trovare il modo di applicare - come indicato dalla Suprema Corte - la Convenzione di Varsavia del 1929 e valutare se esistano margini per risarcire chi, senza alcuna responsabilità, alla fine, si è ritrovato senza una valigia.