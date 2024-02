Il bene confiscato occupato abusivamente da Valeria Grasso, il caso finisce su Striscia la notizia

L'occupazione abusiva di Valeria Grasso di un bene sequestrato dalla mafia a San Lorenzo finisce su "Striscia la notizia". Da maggio scorso non si è smosso nulla, o quasi, in relazione alla vicenda dell'imprenditrice che da anni si è impossessata di un immobile, trasformato in una palestra gestita dal figlio, che l’Agenzia nazionale dei beni confiscati non gli ha però mai assegnato. Il caso, sollevato da PalermoToday, è stato oggetto di un servizio di Stefania Petyx alla quale l'imprenditrice non è riuscita a fornire nessuna spiegazione per giustificare la propria presenza lì. Come confermato dal suo avvocato il quale ha affermato che lei non ha alcun titolo per stare in quel posto, sostenendo però che sia "in corso il procedimento di regolarizzazione".

L'inviata di "Striscia la notizia" ha ripercorso le tappe fondamentali della vicenda intervistando l'imprenditore Domenico D'Agati che ha eseguito i lavori - mai autorizzati dall’Agenzia - di ristrutturazione della palestra dove si svolge un'attività di lucro - la "Free Life" - e per i quali non è stato pagato, tanto da ottenere un decreto ingiuntivo per migliaia di euro (come aveva già raccontato a PalermoToday). Dopo un lungo periodo di silenzio il prefetto Bruno Corda, direttore dell'Anbsc, non si è espresso sulla regolarizzazione della posizione di Valeria Grasso ma si limitato a dire che le sarebbe stato "presentato il conto". Nulla quindi sullo sgombero intimato dall'Agenzia stessa nel 2014 sollecitato ancora una volta dall'amministratore giudiziario nel febbraio del 2023.

Eppure, durante il servizio, Valeria Grasso ha ribadito - senza mostrare alcun documento a supporto - di essere stata autorizzata dalla Procura a stare lì, riservandosi poi di produrre un atto - non mantenendo la parola così come fatto all'epoca con PalermoToday - a riprova della sua buona fede. E allora chi gliel'avrebbe concesso. Recentemente l'Agenzia avrebbe chiesto all'imprenditrice il pagamento di una somma, della quale non si conosce l’entità, per gli anni di utilizzo dei locali di via Matteo Dominici. Ma cosa accadrà nel prossimo futuro? Da capire se l'Agenzia deciderà di procedere con l'ordinanza di sgombero o se invece voglia mostrarsi disponibile a trattare per consentire a lei e al figlio - non è chiaro su quali presupposti - di mandare avanti l’attività di lucro nel bene confiscato.