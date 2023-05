Valeria Grasso occupa abusivamente un bene confiscato, l'Agenzia: "Non gliel'abbiamo mai assegnato"

Non ha alcun titolo per occupare quel bene confiscato alla mafia - perché l'Agenzia non glielo avrebbe mai assegnato - eppure Valeria Grasso, testimone di giustizia sotto scorta e paladina della legalità, nonostante un'ordinanza di sgombero del 2014 e un sollecito da parte dell'amministratore giudiziario del 17 febbraio scorso - non ha alcuna intenzione di andare via visto che per lei "è tutto in regola, si tratta solo di una questione burocratica che sarà risolta". Il caso paradossale riguarda un immobile di via Matteo Dominici 27B, a San Lorenzo, dove attualmente ha sede non solo l'associazione "Legalità è libertà" (nata in seguito alle denunce antiracket di Valeria Grasso), ma anche la palestra "Free Life" gestita dal figlio, ed è venuto fuori per via di alcuni lavori di ristrutturazione che secondo l'imprenditore che li ha effettuati non sarebbero mai stati pagati.

"Non esiste alcun provvedimento di assegnazione dell’immobile né di autorizzazione per la sua ristrutturazione”, così ha messo infatti nero su bianco, il 17 maggio scorso, l'Agenzia per i beni confiscati. Un chiarimento arrivato proprio in seguito alla richiesta dell'imprenditore che Valeria Grasso aveva incaricato dei lavori a giugno dell'anno scorso, che non riusciva ad ottenere il pagamento di 35 mila euro per gli interventi eseguiti e che si è poi rivolto al tribunale e che a gennaio scorso ha firmato un decreto ingiuntivo nei confronti dell'associazione.

"Quei lavori mai pagati"

A raccontare l'accaduto a PalermoToday è stato proprio l'imprenditore Domenico D'Agati che, come Valeria Grasso, ha denunciato i propri estorsori: “Quando ho chiesto il pagamento lei ha iniziato a prendere tempo, dicendomi che aveva dei problemi e che aspettava anche dei soldi dall’Irfis. Da allora ci siamo scambiati centinaia di messaggi, ma non c'è stato nulla da fare”. Dopo essersi visto sbattere la porta in faccia, D'Agati ha deciso di rivolgersi ad un avvocato e, una volta ottenuto dai giudici il decreto ingiuntivo, ha scritto all'Agenzia, chiedendo anche un accesso agli atti.

Dopo un primo diniego, l’apposita Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi della presidenza del Consiglio dei ministri ha accolto il ricorso col quale l'avvocato di D'Agati aveva chiesto il provvedimento di assegnazione del bene confiscato alla testimone di giustizia, ma anche quello di autorizzazione dei lavori di ristrutturazione o, eventualmente, quelli adottati dopo il sollecito di sgombero dell'immobile datato 17 febbraio. Ed ecco la sorpresa: "Questa amministrazione - si legge nel documento dell’Agenzia - non ha emesso alcun provvedimento di assegnazione all’associazione 'Legalità è libertà' né di autorizzazione degli asseriti lavori di ristrutturazione". E dunque sulla scorta di cosa Valeria Grasso con la sua associazione e il figlio con la sua palestra si sono impossessati di quell’immobile confiscato al reggente del mandamento di Resuttana, Giuseppe Guastella? I canoni d’affitto sono stati pagati all'amministratore giudiziario? L'Agenzia ha mai denunciato l'occupazione abusiva? PalermoToday ha contattato l'Agenzia per avere dei chiarimenti, ma è ancora in attesa di un riscontro.

La replica di Valeria Grasso

"Non ho mai pagato i canoni d'affitto perché nessuno me li ha mai chiesti, mi sono occupata della manutenzione facendo ristrutturazione, alla riapertura, per 70 mila euro. Ma non è stata una mia iniziativa, ho fatto un progetto su quel bene già confiscato. Magari mi avessero chiesto di pagare, infatti sono contenta che questa storia sia venuta a galla. Non ho neanche ricevuto - sostiene Grasso - l'ordinanza di sgombero del 2014. Ci siamo incontrati con l’Agenzia e ne stiamo discutendo perché ritengo che il problema sia legato al fatto che non possiedono alcuni atti. Dal momento che ho dimostrato di avere inaugurato la palestra con l’associazione alla presenza di magistrati, del sindaco Orlando, è chiaro che non potessi essere un’abusiva. La confisca è stata fatta quando io ero già all’interno dell’immobile. Ben venga che facciano un lavoro di attenta analisi, ma è solo una questione burocratica. La parte triste di questa vicenda è che, negli anni, mi sono sempre occupata del bene perché così mi è stato detto nel momento in cui sono uscita dal programma e insieme allo Stato ho riaperto la palestra. Non esiste un documento in tal senso, ma ho il progetto che ho fatto con il ministero. Mica sono andata lì abusivamente. Sono più gli investimenti che ho fatto a mie spese, per come mi è stato chiesto in Commissione antimafia", dice ammettendo però che non esiste una carta in tal senso.

"E’ vero - continua - che non ho il titolo, perché non ho l’atto in mano, ma finalmente ho davanti un’Agenzia che per 20 anni non c’è stata. Stiamo cercando le carte, sto esibendo ricevute e bonifici per le spese sostenute negli anni. Quello è un luogo, come mi è stato detto dal Viminale, che deve essere il faro della città perché lì dentro ho denunciato la malavita. Avevo la vigilanza dinamica, l’esercito lì davanti. La prefettura sapeva che lì dentro c’ero io. La nota triste è la burocrazia. Chi doveva formalizzare non l’ha fatto, magari non si trovano documenti per questioni di sicurezza. Ho una carta della Procura (che si ripromette di esibire in un secondo momento ndr) in cui si dice che il bene è stato assegnato a me, siamo nel periodo delle indagini che hanno riguardato i miei estorsori. Se io leggo così, scritto da un magistrato… Siccome stiamo dialogando con l’Agenzia, non c’è alcuna urgenza di uscire. Se l’Agenzia deciderà che io debba uscire - conclude - magari per farci altro, per me sarà comunque una vittoria perché non l’avrò fatto su invito della mafia".

Chi è Valeria Grasso

Valeria Grasso, prima di diventare un volto noto dell'antimafia, gestiva una palestra in viale dell’Olimpo, attraverso la "Free Life srl", che poi ha dovuto abbandonare per problemi con il proprietario dell’immobile. A quel punto decide di trasferirsi in via Matteo Dominici, nel bene confiscato al boss Guastella, dove resta qualche anno prima di essere ammessa, nel 2009, al programma di protezione ed ottenere anche la scorta, dopo aver denunciato gli esattori del pizzo del clan Madonia che la taglieggiavano. Successivamente fonda la sua associazione. Una volta rientrata a Palermo, nel 2013, l'imprenditrice apre nuovamente la palestra in via Dominici, con il taglio del nastro del sindaco Leoluca Orlando, riuscendo con fatica a tirare avanti per un po’. A causa delle difficoltà economiche, si trova però costretta a chiudere. E' riuscita a riaprire i battenti nel 2022. Ed è questo il momento in cui entra in gioco l’impresa edile di D'Agati che, come dimostrano messaggi e fatture che PalermoToday ha potuto consultare, inizia i lavori a giugno e li termina pochi mesi dopo. "New opening", si leggeva infatti il 17 ottobre in una storia pubblicata su Instagram da "freelife_palestra", cioè la pagina legata alla struttura gestita dal figlio di Grasso.

Le denunce e l'impegno politico

L’imprenditrice, molto conosciuta in città, ha denunciato le richieste di pizzo subite, fornendo un importante contributo alle indagini dei carabinieri che, nel 2007, arrestarono due “riscossori”, poi condannati. Dopo anni difficili, diversi politici hanno fatto a gara per ingaggiare Valeria Grasso, persino l'attuale presidente del Consiglio Giorgia Meloni, nel 2013 aveva proposto la testimone di giustizia al Colle. E’ stata poi candidata alla Europee con Tsipras nel 2014, e ha partecipato alle Regionali nel 2017, tra le fila de "Il megafono" di Rosario Crocetta. Nel 2021 ha provato a conquistare un posto nel Consiglio comunale di Napoli, al fianco del magistrato Catello Maresca. In quello stesso anno, su nomina di Gianfranco Miccichè e del deputato Mario Caputo, è diventata responsabile regionale del Dipartimento antiracket di Forza Italia. L'anno scorso è stata candidata - con lo sponsor dell’attuale assessore comunale Maricetta Tirrito e persino del Capitano Ultimo - nella lista "Lavoriamo per Palermo" che sosteneva il sindaco Roberto Lagalla, prendendo 94 voti. La sua fama di imprenditrice "antimafia" l’ha anche portata a proporsi come madrina di “Musica e legalità”, un festival da lei stessa ideato e organizzato dal fratello con i suoi soci, grazie al quale alcuni tra i migliori dj e artisti musicali si sono esibiti nel parco archeologico di Selinunte.

L'assunzione alla Regione e il trasferimento al ministero

Nel 2015 Valeria Grasso, come previsto dalla legge che riserva dei posti ai testimoni di giustizia, è stata assunta dalla Regione, durante la presidenza di Rosario Crocetta e, a giugno 2021, è stata trasferita su “comando”, con l'assenso suo e dei due enti, al ministero della Salute, ai tempi retto dalla pentastellata Maria Grillo (e su richiesta dell'allora capo di gabinetto Guido Carpani). Proprio ieri Valeria Grasso in questa veste nella sala stampa della Camera dei deputati (foto in alto), al fianco del vicepresidente Fabio Rampelli, ha presentato l’associazione “Contra”, che si pone tra gli obiettivi "la tutela e la promozione dei diritti degli imprenditori vittime della criminalità offrendo servizi legali e orientamento".

I dati sui beni confiscati nell’Isola

La Sicilia, ad oggi, è la prima regione italiana per numero di aziende e beni immobili sottoposti a misure di prevenzione patrimoniale di tipo ablativo, quali il sequestro e la confisca. In particolare, secondo i dati dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, ad oggi sono 1.487 le aziende siciliane confiscate, pari al 30% del totale italiano (4.915). Percentuale che sale al 39,5% quando si parla di beni immobili (16.947 sui 42.875 di tutta Italia). Il primato siciliano si conferma anche sul fronte dei procedimenti giudiziari in gestione (1.395 sul totale nazionale di 4.734, pari al 29,5%). Chiudono il podio, con meno della metà dei procedimenti, la Campania (674) e la Lombardia (609). Sono questi i numeri emersi oggi in occasione dell’incontro 'Prevenire per non reprimere: misure di contrasto a infiltrazioni criminali e corruzione' organizzato da Sicindustria e Federmanager Sicilia occidentale a Palermo.