Valdesi, intervento di Rap e Reset: ripulita Villa Civiletti 

Rap e Reset hanno effettuato un intervento congiunto per ripulire Villa Civiletti a Mondello Valdesi da spazzatura ed erbacce. A richiedere la pulizia è stato il consigliere comunale Ferdinando Cusimano."La Rap dopo numerose richieste, la prima a luglio, e diversi sopralluoghi ha bonificato l'area ed ha tolto i contenitori dei rifiuti", ha detto Cusimano.

La Villa si presenta ora in condizioni igieniche perfette, come si può notare dalle foto prima i rifiuti la facevano da padrone rendendo la zona impraticabile. “Sono soddisfatto di questo lavoro svolto dagli operatori di Rap e Reset - dice Cusimano - e contento che la mia richiesta di intervento sia stata presa in considerazione per restituire ai cittadini uno spazio verde”.

E ieri Reset ha eseguito un intervento di sistemazione del verde nello spazio adiacente la chiesa Santa Maria degli Angeli nel quartiere Partanna Mondello. "Ringrazio gli operatori Reset per il lavoro svolto nonostante tutte le difficoltà - ha commentato Cusimano - che ha aggiunto - a brevissimo viale dei Pioppi godrà del nuovo impianto di illuminazione pubblica che da troppo tempo manca. E a seguito di uno dei sopralluoghi svolti dal Coime si è valutato che si dovrebbe intervenire per ripristinare le orlature dei marciapiedi rotte dai mezzi pesanti della Rap".