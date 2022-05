Vaiolo delle scimmie, negativo uno dei due giovani ricoverati al Policlinico

A far temere che si potesse trattare di vaiolo delle scimmie erano state quelle "strane" eruzioni cutanee, ma l'esito degli esami arrivato dallo Spallanzani di Roma ha fatto scongiurare questa ipotesi: il 17enne di origini egiziane ricoverato al Policlinico non è risultato positivo al virus. Questo quanto fanno sapere dall'ospedale. In giornata si attende l'esito anche per l'altro giovane migrante, un trentenne marocchino, proveniente da un centro d'accoglienza dell'Agrigentino. Entrambi stanno comunque bene e "le loro condizioni di salute sono sempre state buone", sottolineano dal Policlinico.

Dunque pare per il momento esclusa l'ipotesi che la malattia contagiosa di origine virale possa essere arrivata in Sicilia. "C'è da stare attenti - aveva detto a PalermoToday Francesco Cascio, professore ordinario e direttore dell'unità Malattie infettive - ma non da preoccuparsi. Il vaiolo delle scimmie non si diffonde facilmente come il Covid, ma ci si contagia dopo un contatto stretto. Non è però possibile - ha precisato Cascio - prendere nessun accorgimento, solo si consiglia di evitare i rapporti sessuali con gli sconosciuti".

Ma quali sono i sintomi più comuni? Come riporta l'Ecdc, negli esseri umani il vaiolo delle scimmie o infezione da monkeypox si manifesta in maniera più lieve rispetto al vaiolo. Inizia con febbre, mal di testa e dolori muscolari. Come distinguere il vaiolo delle scimmie dal vaiolo? La principale differenza tra i sintomi che riguarda i recenti contagi è relativa all'ingrossamento dei linfonodi (linfoadenopatia), che invece non avviene nella malattia "classica". Il periodo di incubazione solitamente è di 7-14 giorni, ma può arrivare anche a 21.