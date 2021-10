Fiera, a 81 anni prende il bus per ricevere la terza dose: medici vanno a prenderlo in auto davanti all'ingresso

Quando mancavano gli ultimi metri da percorrere a piedi per raggiungere l'hub le sue gambe hanno ceduto. L'anziano ha chiesto aiuto ai volontari presenti: è stato vaccinato in drive-in. Il commissario Costa: "Rinnoviamo l’appello agli ultraottantenni: tornate a trovarci"

La voglia di vaccinarsi più forte di tutto. Anche delle sue gambe che, a 81 anni, non sono più quelle di una volta. Ieri, giorno in cui si festeggiava la Giornata internazionale dedicata alle persone anziane, Giorgio, nonnino palermitano, ha preso un autobus per raggiungere la Fiera e ricevere la sua terza dose di vaccino anti Coronavirus. Arrivato alla fermata, si è sentito mancare la forza per percorrere gli ultimi metri a piedi, in direzione dell’hub. Così ha chiamato i volontari, all’ingresso del cancello: “Potete aiutarmi? Mi vorrei vaccinare”.

È stato fatto subito sedere e gli sono stati portati i moduli del consenso informato da compilare prima dell’iniezione. Un medico e un impiegato amministrativo della Fiera del Mediterraneo sono andati a prenderlo in macchina per portarlo fin dentro l’hub senza sforzo e vaccinarlo in drive-in, possibilità prevista per tutte le persone in età avanzata e con problemi di deambulazione che arrivano accompagnate in auto dai familiari. E' stato vaccinato dagli infermieri e riaccompagnato a casa.

“Questo anziano che è voluto venire da solo all’hub a vaccinarsi - dichiara il commissario Covid della Città metropolitana di Palermo, Renato Costa - ci ha fatto una tenerezza infinita. Ci ha ricordato i nostri nonni, coloro che hanno pagato il prezzo più alto in questa pandemia: il virus li ha resi ancora più fragili e meritevoli di protezione. Ora che è iniziata la somministrazione delle terze dosi, che li vede tra le categorie prioritarie, rinnoviamo l’appello agli ultraottantenni a vaccinarsi: tornate a trovarci alla Fiera del Mediterraneo. In un attimo - conclude Costa - vi sentirete più al sicuro”.