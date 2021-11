Alla Fiera via ai richiami per chi ha fatto il vaccino Johnson&Johnson: ecco come fare

Via ai richiami per chi ha fatto il vaccino Janssen, più noto come Johnson&Johnson. Da ieri sono aperte le prenotazioni sulla piattaforma della Fiera del Mediterraneo. Basta cliccare su questo link https://fiera.asppalermo.org/site/vaccino/1/dose-booster-janssen-johnson-j e compilare i campi richiesti. All’hub vaccinale della Fiera, come sempre, bisognerà portare una copia della prenotazione, la tessera sanitaria e un documento di identità valido.

Possono prenotarsi tutti i cittadini - indipendentemente dall'età - che abbiano ricevuto il vaccino Janssen almeno sei mesi fa, e ai quali sarà somministrato un vaccino a mRna.

"È un atto che serve per rafforzare la propria protezione dal Coronavirus, per questo tutti coloro che si sono vaccinati con Janssen da almeno sei mesi dovrebbero fare il richiamo - dichiara il commissario Covid della Città metropolitana di Palermo, Renato Costa - su questo l'Agenzia italiana del farmaco è stata molto chiara: evidenze scientifiche recenti confermano l'efficacia del richiamo, soprattutto con vaccino a mRna, nel potenziare la risposta immunitaria al siero Janssen. Così com'è fortemente raccomandata la terza dose a chi ha completato il ciclo vaccinale e rientra nelle categorie individuate dal ministero della Salute: over 60, medici e sanitari, ospiti e personale delle Rsa, fragili e persone con gravi immunodeficienze. Non ha senso proteggersi a metà. Se l'unica garanzia di un ritorno alle nostre vite è il vaccino, e al momento lo è, bisogna vaccinarci tutti, anche più volte".

All'hub della Fiera intanto continuano anche le somministrazioni di prime, seconde e terze dosi, ogni giorno dalle 9 alle 19. Stesso orario di apertura per l’ufficio Green pass, mentre i tamponi in modalità drive in si effettuano ogni mattina dalle 8 alle 13.