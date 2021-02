Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi.

Devi disattivare ad-block per riprodurre il video.

Il tuo browser non può riprodurre il video.

VIDEO | Covid, il vaccino Moderna arriva a Villa delle Ginestre: "Mille dosi per gli anziani delle Rsa"

Le fiale sono state consegnate intorno alle 11,30 da un furgone di Poste italiane dotato di celle frigorifere, scortato da una gazzella dei carabinieri. Il direttore sanitario dell'Asp: "Non sono moltissime, a giorni ne arriveranno altre 3 mila". Vaccini agli over 80? siamo velocissimi, ma ci siamo dovuti fermare per i ritardi"