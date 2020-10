"A Palermo il vaccino antinfluenzale è introvabile", la denuncia di Federconsumatori

"Parte male, anzi malissimo, la campagna di vaccinazione antinfluenzale a Palermo". Lo denuncia Federconsumatori, sottolineandio che i volontari dell'associazione "hanno condotto una approfondita indagine, sia interpellando i medici di famiglia, sia le farmacie di Palermo e provincia. Il vaccino in farmacia è ovunque introvabile o non è mai arrivato. I medici di famiglia, invece, ne hanno ricevuto un numero assolutamente insufficiente per la vaccinazione dei loro pazienti a rischio".

“Con il numero dei contagi da Covid in crescita esponenziale e gli ospedali in preoccupante affanno, far partire da subito la campagna antinfluenzale potrebbe evitare l’inevitabile affluenza di falsi malati da covid ai pronto soccorso - puntualizza Lillo Vizzini, presidente di Federconsumatori Palermo -. I cittadini sembrano volere rispondere massicciamente all’invito a vaccinarsi. Infatti i medici di famiglia sono assediati dalle richieste dei loro pazienti, ma sono costretti a rispondere che il vaccino manca. Sarebbe davvero paradossale che, all’adesione consapevole dei cittadini alla campagna vaccinazioni, la sanità palermitana si stia presentando impreparata. Mentre ci risulta che in altre province le dosi di vaccino messe a disposizione dei medici di famiglia siano in quantità idonea”, conclude Vizzini.