Vaccini contro influenza e Covid, dal 2 ottobre prenotazioni aperte al Policlinico

Il prossimo 2 ottobre al Policlinico si apriranno le prenotazioni per la vaccinazione stagionale antinfluenzale e Covid, a cui sarà possibile sottoporsi a partire dal 16 ottobre. Gli interessati a riservare un appuntamento potranno chiamare il numero verde 800949848, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 18.

L'ambulatorio vaccinale dell'Azienda ospedaliera universitaria dal 16 ottobre sarà aperto ai dipendenti aziendali e alla popolazione con i consueti orari: lunedì, mercoledì e giovedì dalle 13 alle 18 (ultima prenotazione 17:30), martedì e venerdì dalle 9 alle 14 (ultima prenotazione 13:30).

"Nella prossima stagione influenzale 2023/2024 – afferma Claudio Costantino, referente vaccinazioni Covid del 'Paolo Giaccone' – è prevista ancora una co- circolazione di virus influenzali e Sars/CoV-2, pertanto ribadiamo l’importanza della vaccinazione antinfluenzale, in particolare nei soggetti a rischio, e laddove sostenibile, anche, la co- somministrazione con i vaccini antiCovid".

Contro il Covid, si attende l’arrivo dei vaccini aggiornati sulla variante XBB.1.5, raccomandati dalle istituzioni sanitarie per la prossima stagione. Presso l'ambulatorio vaccinale del Policlinico, sarà anche disponibile, in co-somministrazione con il vaccino antinfluenzale, la vaccinazione antipneumococcica e in alternativa, nei soggetti già correttamente vaccinati per lo pneumococco, la vaccinazione antizoster e la vaccinazione antidTpa (il vaccino "trivalente" contro difterite, tetano e pertosse) per il richiamo decennale.