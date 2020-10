Corsa al vaccino per l'influenza e i centri dell'Asp vanno in tilt: "Attiveremo anche le unità mobili"

Un grande numero di persone si è riversato oggi nei centri di vaccinazione dell'Asp di Palermo per la somministrazione del vaccino antinfluenzale ai bambini.

L'Azienda sanitaria provinciale del capoluogo ha disposto l'apertura straordinaria degli ambulatori Pietratagliata, Pallavacino e Settecannoli, dalle 8,30 alle 13,30 delle giornate di sabato, da dedicare esclusivamente ai soggetti in età pediatrica. Particolarmente consistente è stato l'afflusso nel centro vaccinazioni di Pallavicino che, per soddisfare l'intera richiesta, rimarrà aperto anche nel pomeriggio.

"A Pallavicino stamattina, a fronte di 64 persone in lista d'attesa, c'erano solo 42 dosi di vaccino" segnala Stefania Dipiazza, che lamenta un'organizzazione tutt'altro che impeccabile: "Non è consentita la prenotazione telefonica, ma solo il turno fisico con conseguente assembramento. Purtroppo nessuna precauzione anti Covid".

"La direzione aziendale - si legge in una nota dell'Asp - si scusa con gli utenti per l'errata informazione fornita dalla struttura, probabilmente dettata anche dalla pressione di un consistente numero di persone. L'organizzazione ha provveduto a rifornire il centro vaccinazioni di Pallavicino di ulteriori 100 dosi, in maniera tale da soddisfare la richiesta. La struttura, che doveva chiudere i battenti alle 13,30, rimarrà aperta fino alle 18. Siamo lieti della risposta della gente all'invito a vaccinarsi per consentire il maggiore afflusso di persone rimoduleremo l'apertura delle strutture provvedendo anche a mettere in strada le unità mobili per fornire il più ampio ventaglio di opportunità".