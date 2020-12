Devi attivare javascript per riprodurre il video.

VIDEO | Vaccinati i primi 50 medici, applausi al Civico: "Dosi per tutti i siciliani entro l’autunno"

Le prime fiale sono state somministrate agli operatori sanitari dell'ospedale palermitano. Musumeci: "Speriamo non ci siano negazionisti". Tra i vaccinati un operatore 118: "Dedico questo momento a un papà di 46 anni che in ambulanza sperava di rivedere le figlie ma non ce l'ha fatta..."