Vaccino antinfluenzale gratuito nella Basilica di San Francesco d'Assisi

Vaccino antinfluenzale gratuito per chi è impossibilitato a recarsi dal proprio medico curante o per chi è sprovvisto di un domicilio fisso. L'opportunità è offerta dalla sezione di Palermo dell'associazione Crocerossine d'Italia Onlus, in collaborazione con i medici della delegazione Sicilia del Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio. L'iniziativa si terrà sabato 29 gennaio dalle 10 alle 13, nei locali annessi alla Basilica di San Francesco d'Assisi a Palermo. L'ingresso si trova al civico 32 di via del Parlamento. Saranno disponibili fino a sessanta dosi: la somministrazione è gratuita, e la prenotazione non è necessaria.

"Il nostro ringraziamento - afferma Antonio di Janni, medico e delegato vicario della Sicilia del Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio - ai Frati Minori Conventuali della Basilica San Francesco d'Assisi". "In particolare - precisa - al guardiano, padre Daniel Moraru, per aver messo a disposizione della comunità del territorio i propri locali". Ringraziamenti condivisi da Anna Di Marzo, presidente della sezione di Palermo dell'associazione Crocerossine d'Italia Onlus, che esprime soddisfazione "per la sinergica e proficua collaborazione sul territorio".