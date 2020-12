VIDEO | E' il V-Day: le immagini dell’arrivo del vaccino anti Covid in aeroporto

E' atterrato poco prima di mezzanotte all'aeroporto Falcone e Borsellino di Palermo, il C-27J dell'Aeronautica militare con a bordo le prime 685 dosi del vaccino Pfizer-BionTech contro il Coronavirus destinate alla Sicilia. Il velivolo, partito dalla base militare di Pratica di mare, ha prima fatto scalo a Cagliari per poi dirigersi alla volta di Palermo.

Il carico è stato preso in consegna dal reggimento logistico "Brigata Aosta" e, con due furgoni scortati dai carabinieri, trasferito alla caserma "Scianna". Poche ore dopo è stata eseguita la consegna all'ospedale Civico per l'avvio ufficiale della campagna di vaccinazione. La prima somministrazione è prevista per le ore 11.30 all'interno del padiglione 24.